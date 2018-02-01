Nintendo снимет фильм про героя компьютерной игры Марио
Культовую игру Super Mario превратят в полноценный анимационный фильм. Этим займется японская корпорация Nintendo, которая уже заключила контракт с Illumination Entertainment.
Продюсировать фильм будет главный управляющий директор Nintendo Сигэру Миямото вместе с главой Illumination Entertainment Крисом Меледандри. Стоит сказать, что именно Миямото является создателем культовой игры о братьях водопроводчиках.
Illumination Entertainment известна всем такими работами, как: «Тайная жизнь домашних животных» и «Гадкий я».
«Супербратья Марио» с Бобом Хоскинсом, Джоном Легуизамо вышла на экраны в 1993 году, но особого успеха не имела, и гигант Nintendo собирается это исправить. Дата презентации картины и ее бюджет пока не оглашаются.
Продюсировать фильм будет главный управляющий директор Nintendo Сигэру Миямото вместе с главой Illumination Entertainment Крисом Меледандри. Стоит сказать, что именно Миямото является создателем культовой игры о братьях водопроводчиках.
Illumination Entertainment известна всем такими работами, как: «Тайная жизнь домашних животных» и «Гадкий я».
«Супербратья Марио» с Бобом Хоскинсом, Джоном Легуизамо вышла на экраны в 1993 году, но особого успеха не имела, и гигант Nintendo собирается это исправить. Дата презентации картины и ее бюджет пока не оглашаются.
Автор: Вера Антонова