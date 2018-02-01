В РФ увеличили ежемесячные выплаты льготным категориям граждан
В РФ возросли выплаты льготникам, они увеличены до 1075 рублей, выплаты проиндексированы с 1 февраля на 2,5%, деньги предназначаются определённым категориям россиян. Речь идёт о наборе специальных соцуслуг, предоставляемых физическим лицам федеральными органами.
Из 1075 рублей сумма, направляемая на обеспечение необходимыми медицинскими препаратами, составляет 828,14 руб. На оплату путёвок на санаторно-курортное лечение (с целью профилактики основного заболевания) выделено 128,11 руб. На бесплатный проезд в междугородном и железнодорожном пригородном транспорте непосредственно к месту лечения и обратно, ассигновано 118,94 руб. Пенсионный фонд РФ осуществляет денежные выплаты ежемесячно, ими охвачены более 15,4 млн граждан льготных категорий.
Среди определённых групп российских граждан указывается на инвалидов, ветеранов боевых действий и лиц, подвергшихся ранее воздействию радиации. Особо отмечены такие категории, как Герои Советского Союза и Герои России.
Из 1075 рублей сумма, направляемая на обеспечение необходимыми медицинскими препаратами, составляет 828,14 руб. На оплату путёвок на санаторно-курортное лечение (с целью профилактики основного заболевания) выделено 128,11 руб. На бесплатный проезд в междугородном и железнодорожном пригородном транспорте непосредственно к месту лечения и обратно, ассигновано 118,94 руб. Пенсионный фонд РФ осуществляет денежные выплаты ежемесячно, ими охвачены более 15,4 млн граждан льготных категорий.
Среди определённых групп российских граждан указывается на инвалидов, ветеранов боевых действий и лиц, подвергшихся ранее воздействию радиации. Особо отмечены такие категории, как Герои Советского Союза и Герои России.
Автор: Семен Зайцев