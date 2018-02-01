Дочку Марины Девятовой спасли таиландские врачи
Марина Девятова рассказала о неприятной ситуации, которая случилась с ее семьей на отдыхе в Таиланде. Дочери певицы стало плохо и тайские врачи на Пхукете спасли малышку.
Вся семья отправилась в долгожданный отпуск, но ребенок подхватил какой-то вирус. Несколько дней Ульяне было очень плохо, но тайские врачи смогли улучшить состояние ребенка. Мама пыталась поить дочь разными лекарствами, которые выписал ей московский педиатр, но они не помогали. Тайские медики рассказали, что такие препараты уже не помогли бы ребенку и прописали другие, как тут случилось чудо и малышка пошла на поправку.
Рассказывая эту историю, Девятова посоветовала семьям с детьми не жалеть денег на страховку, так как не знаешь, когда она на самом деле может пригодиться.
Вся семья отправилась в долгожданный отпуск, но ребенок подхватил какой-то вирус. Несколько дней Ульяне было очень плохо, но тайские врачи смогли улучшить состояние ребенка. Мама пыталась поить дочь разными лекарствами, которые выписал ей московский педиатр, но они не помогали. Тайские медики рассказали, что такие препараты уже не помогли бы ребенку и прописали другие, как тут случилось чудо и малышка пошла на поправку.
Рассказывая эту историю, Девятова посоветовала семьям с детьми не жалеть денег на страховку, так как не знаешь, когда она на самом деле может пригодиться.
Автор: Вера Антонова