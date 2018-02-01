Игорь Николаев в Instagram трогательно поздравил Льва Лещенко с днем рождения
Игорь Николаев поздравил певца Льва Лещенко с днем рождения. Соответствующую запись композитор разместил на своей странице в Instagram.
Сегодня Лев Лещенко отмечает 76 день рождения, с чем его и поздравил Игорь Николаев, выложив на интернет-просторах пару совместных фото с певцом. К фотографиям композитор добавил, что в компании Льва Валерьяновича не соскучишься: "всегда современный, всегда остроумный и по-настоящему народный артист", а также пожелал коллеге здоровья и счастья.
Фанаты Николаева с удовольствием присоединились к поздравлениям, желая Лещенко крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Запись собрала много лайков за короткое время.
Сегодня Лев Лещенко отмечает 76 день рождения, с чем его и поздравил Игорь Николаев, выложив на интернет-просторах пару совместных фото с певцом. К фотографиям композитор добавил, что в компании Льва Валерьяновича не соскучишься: "всегда современный, всегда остроумный и по-настоящему народный артист", а также пожелал коллеге здоровья и счастья.
Фанаты Николаева с удовольствием присоединились к поздравлениям, желая Лещенко крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Запись собрала много лайков за короткое время.
Автор: Никифорова Екатерина