General Motors в 2018 году готовит 15 премьер
General Motors готовит в этом году 15 премьер, среди которых компактвэн Baojun 360. О данной модели появилась некоторая информация.
Изначально Baojun 360 предназначался для китайского рынка, и, скорее всего, в другие страны он не попадет. Baojun 360 будет очень похож на своих собратьев Baojun 510 и 530, но все же иметь отличия – оригинальную переднюю панель, цифровую приборную панель, иной блок управления климатом.
В модельном ряду Baojun 360 станет на одну ступень ниже Baojun 730. Его длина 4,615 метра и высота 1,64 метра. В качестве трансмиссии предлагается робот или 5-ступенчатая механика, привод по умолчанию только передний. Под капотом расположится 1,5-литровый 112-сильный двигатель.
В арсенале Baojun 360 от General Motors значатся мультимедийный комплекс, салон, отделанный экокожей, мультифункциональный руль, система мониторинга давления в шинах и много других полезных функций.
Изначально Baojun 360 предназначался для китайского рынка, и, скорее всего, в другие страны он не попадет. Baojun 360 будет очень похож на своих собратьев Baojun 510 и 530, но все же иметь отличия – оригинальную переднюю панель, цифровую приборную панель, иной блок управления климатом.
В модельном ряду Baojun 360 станет на одну ступень ниже Baojun 730. Его длина 4,615 метра и высота 1,64 метра. В качестве трансмиссии предлагается робот или 5-ступенчатая механика, привод по умолчанию только передний. Под капотом расположится 1,5-литровый 112-сильный двигатель.
В арсенале Baojun 360 от General Motors значатся мультимедийный комплекс, салон, отделанный экокожей, мультифункциональный руль, система мониторинга давления в шинах и много других полезных функций.
Автор: Вера Антонова