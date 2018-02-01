Новый кроссовер Kia Sorento Prime вышел в продажу в России
С сегодняшнего дня, 1 февраля 2018 года в России стартует открытие торговли на усовершенствованный, укомплектованный и модифицированный кроссовер Kia Sorento Prime. Авто этой модели собирается на заводе «Автотор» расположенном в Калининграде.
Sorento Prime оснастили переднеприводной трансмиссией, ведь до сегодня в России модель была исключительно с полноприводной. С ценовой политикой уже определились и кроссовер для отечественного покупателя будет стоить от 1 849 900 и расти к 2 779 900 рублей, зависимо от укомплектованности. Модель имеет бензиновый двигатель объемом 2.4, развивающий 188 л.с. и 6 ступеней автоматического переключения скоростей.
Главными комплектациями в обновленной версии Kia будут выступать литые диски в 17 дюймов, авто подогрев руля и сидений, подсветка салона, обтянутые кожей водительское и пассажирские места, двух зонный кондиционер и задерживает выключение фар во время паркования.
Кореец так же собирают с дизельным 2.2 двигателем (200 л.с.) по цене 2 299 900 рублей. Данная модель оснащена 8-ступенчатым «автоматом» и купить ее можно в комплектации начав с Luxe. Сюда войдут алюминиевые переднедверные накладки порогов, датчик дождя, электронное хромировано зеркало в салоне автомобиля и много полезных апгрейдов.
Sorento Prime оснастили переднеприводной трансмиссией, ведь до сегодня в России модель была исключительно с полноприводной. С ценовой политикой уже определились и кроссовер для отечественного покупателя будет стоить от 1 849 900 и расти к 2 779 900 рублей, зависимо от укомплектованности. Модель имеет бензиновый двигатель объемом 2.4, развивающий 188 л.с. и 6 ступеней автоматического переключения скоростей.
Главными комплектациями в обновленной версии Kia будут выступать литые диски в 17 дюймов, авто подогрев руля и сидений, подсветка салона, обтянутые кожей водительское и пассажирские места, двух зонный кондиционер и задерживает выключение фар во время паркования.
Кореец так же собирают с дизельным 2.2 двигателем (200 л.с.) по цене 2 299 900 рублей. Данная модель оснащена 8-ступенчатым «автоматом» и купить ее можно в комплектации начав с Luxe. Сюда войдут алюминиевые переднедверные накладки порогов, датчик дождя, электронное хромировано зеркало в салоне автомобиля и много полезных апгрейдов.
Автор: Богданова Ярослава