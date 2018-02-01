Skoda представит в Женеве компактный гибридный кроссовер Vision X
Компания Skoda, контролируемая концерном Volkswagen, готовится расширить линейку моделей класса SUV. Производитель представил хэтчи компактного кроссовера модели Vision X.
Во всемирной сети появились первые изображения городского кроссовера, относящегося к компактному классу сегмента SUV. Новинку официально представят на женевском ежегодном автосалоне. Кроссовер Skoda Vision X получил гибридную силовую установку. Компания опубликовала дизайн-скетчи концептуального автомобиля, они дают представление о дизайне новой линейки кроссоверов чешского бренда. Машина получила гибридную силовую установку, о её технических характеристиках не сообщается. Эксперты отмечают 20-дюймовые диски колёс и стеклянную панорамную крышу.
Внимание привлекает агрессивность дизайна новинки, она подчеркивается бамперами и массивными порогами. Среди особенностей салона указывается на декоративные элементы, выполненные из хрусталя, модель получила новый дисплей информационно-развлекательной системы. Кроссовер Skoda Vision X станет третьим в линейке чешского бренда наряду с Kodiaq и Karoq.
Во всемирной сети появились первые изображения городского кроссовера, относящегося к компактному классу сегмента SUV. Новинку официально представят на женевском ежегодном автосалоне. Кроссовер Skoda Vision X получил гибридную силовую установку. Компания опубликовала дизайн-скетчи концептуального автомобиля, они дают представление о дизайне новой линейки кроссоверов чешского бренда. Машина получила гибридную силовую установку, о её технических характеристиках не сообщается. Эксперты отмечают 20-дюймовые диски колёс и стеклянную панорамную крышу.
Внимание привлекает агрессивность дизайна новинки, она подчеркивается бамперами и массивными порогами. Среди особенностей салона указывается на декоративные элементы, выполненные из хрусталя, модель получила новый дисплей информационно-развлекательной системы. Кроссовер Skoda Vision X станет третьим в линейке чешского бренда наряду с Kodiaq и Karoq.
Автор: Семен Зайцев