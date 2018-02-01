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Дана Борисова при съемке ролика случайно показала голую грудь своим подписчикам
Дана Борисова, записывая видеообращение к своим поклонникам, в ходе съемок случайно показала своим фолловерам неожиданно обнажившуюся грудь. Дело в том, что после записанного ранее ролика, пользователи в комментариях обвинили Борисову в употреблении запрещенных веществ, поэтому телеведущая решила удалить первый ролик и записать второй, в котором она, обращаясь к поклонникам, отмечает, что находится исключительно под действием кофе. Именно при записи этого видео и произошел досадный инцидент, который теперь активно обсуждают в Сети.

Дана Борисова при съемке ролика случайно показала голую грудь своим подписчикам


"Доброе утро! Я решила перезаписать ролик с видеообращением ввиду того, что меня обвинили, будто бы я нахожусь под действием каких-то препаратов," - заявила Дана Борисова. - "Да, я нахожусь под препаратами, под кофе". Телеведущая сидела в махровом халате на голое тело, помощница укладывала ее волосы. Видимо, желая продемонстрировать подписчикам, что она действительно в данный момент наслаждается бодрящим напитком, ведущая нагнулась и потянулась к стоящей на полу чашке кофе. Тут и произошел неожиданный конфуз: халат распахнулся и пользователи Сети смогли увидеть обнаженную грудь Даны Борисовой.

Подписчики не оставили без внимания досадную оплошность и засыпали страничку ведущей колкими комментариями, где советовали внимательнее относиться к тому, что она выкладывает в Сеть. Дана Борисова спустя 20 минут ролик все таки удалила, но видео успело разлететься по соцсетям и вызвать очередные дискуссии, посвященные адекватности известной ведущей, которая переживает сейчас тяжелый период.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 14:58
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