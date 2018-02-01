Обзор смартфона Ulefone Mix: Очередная красивая пародия на Xiaomi Mi Mix

Смартфон Ulefone Mix поставляется в коробке из плотного картона с изображением самого устройства на передней стороне. В комплект входит кабель microUSB, стандартное зарядное устройство, кольцо-подставка, силиконовый кейс, документация и иголка для извлечения SIM-лотка.На рынке телефон представлен в черном и синем цвете. Оба варианта наделены золотистыми акцентами и смотрятся очень стильно. Сама же сборка является отличной, за исключением нескольких моментов. Так, слот под карты утоплен в рамку, а это может не понравиться перфекционистам. Кроме этого, кнопки немного люфтят.Наиболее выигрышно Ulefone Mix смотрится с обратной стороны. Крышка выполнена, не из стекла, а из пластика, ее легко можно поцарапать, испачкать, поэтому нужно не пожалеть денег на чехол.Смартфон наделили 5,5-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1280х720 px. Данная матрица обладает прекрасной цветопередачей, высокими обзорными углами с лёгкой инверсией и максимальной яркостью. Что касается температуры, то она по умолчанию близка к нейтральной.Ulefone Mix осуществляет работу на базе ОС Android 7.0 Nougat с сервисами и сертификацией Google, за что получили похвалу от экспертов. В множестве приложений тестировщики нашли ошибки. Бывали случае, когда интерфейс аппарата зависал в горизонтальной ориентации, а избавить от бага помогала только перезагрузка. В то же время мусора практически нет, и есть возможность обновиться.Матрица основной камеры составляет 13 Мп, она получила фазовую фокусировку и светосилу. Производитель дополнил ее сенсором GC0310 на 0,3 Мп.Саму же основную камеру нельзя назвать плохой, но эксперты, исходя из заявленных характеристик, ожидали намного больше. Иногда она стремится сделать более длинную выдержку даже в условиях фото на светлом фоне. Результатом соответствующего алгоритма становятся размазанные кадры. На улице баланс белого зашкаливает, а спутниками почти всех фотографий являются цветные шумы.Фронтальная камера – 8 Мп. В солнечный день обладателю Ulefone Mix удастся сделать довольно не плохие снимки, но чего-то особенного ждать не стоит. Видео записывается с 30 кадрам в секунду в разрешении Full HD. Фокусировка осуществляется только ли по касанию, в опциях юзер может активизировать электронную стабилизацию снимка. По детализации картинка не плохая, но баланс белого оставляет желать лучшего. Качество слуха является средним.Сердцем смартфона Ulefone Mix выступает 8-ядерный чипсет с ускорителем Mali-T860MP2. Размер ОЗУ составляет 4 Гб. По словам экспертов, уровень быстродействия являются довольно не плохим. Если говорить о внутреннем накопителе, то он составляет 64 Гб. После первоначального включения обладателю смартфона доступно 2 Гб ОЗУ и 53,6 ПЗУ соответственно.Несмотря на средние показатели, данная китайская модель вполне неплохо справляется с играми. Об этом говорят результаты синтетических тестов. Так, обладатель устройства сможет попробовать свои силы в следующих геймах: Hellrider 2, Mars: Mars, Zombie Derby 2, Shadow Fight 3, Asphalt. Что касается сражения с зобми Into the Dead 2, то в нее также можно поиграть, но на низких показателях графики.Смартфон получил аккумулятор, ёмкость которого составляет 3300 мАч. При активном пользовании Ulefone Mix вряд ли выдержит световой день. Если гаджет постоянно нагружать просмотров роликов или же играть, то к шести вечера придется ставить его на зарядку.Результаты теста показали, что с максимальной яркостью экрана и режиме видео телефон сел за 6 часов. Час игры Asphalt занял 33% заряда. За ночь батарея может разрядиться на 15%. Восполнить заряд с 0 до 100% можно за два часа.В завершении стоит отметить, что в плане дизайна и исполнения китайский производитель не очень отстает от топовых компаний. Однако стабильность софта, программное обеспечение и камеры нужно дорабатывать. Стоимость устройства составляет всего 8 тысяч рублей. Эксперты советуют расстаться с данной суммой только в том случае, если покупателя покорил внешний вид устройства. Однако в случае скидок лучше присмотреться к Xiaomi и Meizu.