Ученые: Рыбий жир и подсолнечное масло вредит печени
Длительное употребление рыбьего жира и подсолнечного масла может привести к серьёзным заболеваниям печени. К такому выводу пришли ученые, осуществляющие работу на базе Грандского университета. Информация об этом обнародована в журнале Journal of Nutritional Biochemistry.
Исследование проводилось на крысах. Ученые следили за их реакцией печени на долговременное употребление подсолнечного и оливкового масла, а также рыбьего жира. Так, специалисты измеряли длину теломер, следили за изменениями в вышеназванном органе посредством электронного микроскопа.
Крысы, употребляющие оливковое масло, имеют более здоровую печень. Что касается подсолнечного масла, то оно привело к ультраструктурными изменениям и фиброзу. Что касается рыбьего жира, то вещество способствовало увеличению окислительных процессов, связанных с возрастом. Он изменял длину теломер и замедлял в митохондриях дыхательную цепь. Кроме этого, подсолнечное масло и рыбий жир увеличивают риск развития матаболического неалкогольного стеатогепатита.
Теломеры представляют собой концевые участки хромосом, а их укорачивание приводит к старению, удлинение же чревато возникновением рака.
Исследование проводилось на крысах. Ученые следили за их реакцией печени на долговременное употребление подсолнечного и оливкового масла, а также рыбьего жира. Так, специалисты измеряли длину теломер, следили за изменениями в вышеназванном органе посредством электронного микроскопа.
Крысы, употребляющие оливковое масло, имеют более здоровую печень. Что касается подсолнечного масла, то оно привело к ультраструктурными изменениям и фиброзу. Что касается рыбьего жира, то вещество способствовало увеличению окислительных процессов, связанных с возрастом. Он изменял длину теломер и замедлял в митохондриях дыхательную цепь. Кроме этого, подсолнечное масло и рыбий жир увеличивают риск развития матаболического неалкогольного стеатогепатита.
Теломеры представляют собой концевые участки хромосом, а их укорачивание приводит к старению, удлинение же чревато возникновением рака.
Автор: Валерия Орлова