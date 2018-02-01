Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018
exclusive / Наука / Важно / dzen

Ученые: Рыбий жир и подсолнечное масло вредит печени
Длительное употребление рыбьего жира и подсолнечного масла может привести к серьёзным заболеваниям печени. К такому выводу пришли ученые, осуществляющие работу на базе Грандского университета. Информация об этом обнародована в журнале Journal of Nutritional Biochemistry.

Ученые: Рыбий жир и подсолнечное масло вредит печени


Исследование проводилось на крысах. Ученые следили за их реакцией печени на долговременное употребление подсолнечного и оливкового масла, а также рыбьего жира. Так, специалисты измеряли длину теломер, следили за изменениями в вышеназванном органе посредством электронного микроскопа.

Крысы, употребляющие оливковое масло, имеют более здоровую печень. Что касается подсолнечного масла, то оно привело к ультраструктурными изменениям и фиброзу. Что касается рыбьего жира, то вещество способствовало увеличению окислительных процессов, связанных с возрастом. Он изменял длину теломер и замедлял в митохондриях дыхательную цепь. Кроме этого, подсолнечное масло и рыбий жир увеличивают риск развития матаболического неалкогольного стеатогепатита.

Теломеры представляют собой концевые участки хромосом, а их укорачивание приводит к старению, удлинение же чревато возникновением рака.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 15:22
Читайте также
Частный инвестор получил разрешение ФАС на
Эксперты: Курс биткоина рухнул до минимума
В Новой Зеландии кот своровал соседское нижнее
ЦБ: Влияние возможного расширения санкций США на
Эксперты: Вирусное видео с моющейся в раковине
В Италии назвали «продолжением доброй традиции»
В РФ увеличили ежемесячные выплаты льготным
Эксперты: На Мосбирже рубль растет к евро
В Конгрессе США назвали «кремлевский доклад»
В Новосибирске пьяные от ягод птицы падают с
Резервный фонд России официально прекратил
В России на четверть сократилось количество
Добавление комментария
Последние новости
02.02, 03:01 Компания Jinbei готовит новый семиместный кроссовер
02.02, 02:31 Бюджетный смартфон Oppo A71 2018 года получил 2 ГБ ОЗУ и
02.02, 02:01 Катя Никулина после расставания с Ильей Глинниковым
02.02, 01:31 Немецкие ученые изучили создающие в почве вторичное
02.02, 01:01 Koenigsegg сделал бриллиантовую Agera FE Thor
02.02, 00:31 Эксперты назвали Meizu 15 Plus "убийцей" iPhone X
02.02, 00:01 Анастасия Волочкова на видео в Instagram попросила
01.02, 23:47 Частный инвестор получил разрешение ФАС на приобретение
01.02, 23:31 General Motors в 2018 году готовит 15 премьер
01.02, 23:01 Зарубежные врачи отказываются оперировать финалистку
01.02, 22:31 Ученые: Диета одного из партнеров помогает похудеть и
01.02, 22:01 Компания Land Rover выпустит защищенный смартфон Explore
01.02, 21:31 Участница "Дом-2" Светлана Силаева испытывает упадок сил
01.02, 21:02 Разработчик Dota 2 сообщил о выпуске небольших патчей
01.02, 21:02 Ученые: Мед и авокадо помогут усилить либидо
01.02, 21:01 На северо-западе Москвы пострадала женщина с ребенком в
01.02, 21:00 В Московской области на платформе "Перловская" поезд
01.02, 20:54 General Motors рассекретила интерьер нового минивэна
01.02, 20:47 Ольгу Бузову в очередной раз раскритиковали поклонники
01.02, 20:45 «Сюрприз от Малахова»: Диана Шурыгина решила