Эксперты назвали Meizu 15 Plus "убийцей" iPhone X
Оценив Meizu 15 Plus, специалисты в один голос утверждают, что смартфон китайского производителя практически по всем техническим параметрам превзошел американский iPhone X, который считается эталоном для сравнения флагманских моделей смартфонов различных брендов. Вдвое меньшая стоимость китайского гаджета по сравнению со своим конкурентом от Apple тоже является его неоспоримым достоинством.
Официально Meizu 15 Plus еще не представлен широкой общественности, однако в Сети появились данные о технических характеристиках гаджета и даже его фотографии. Одним из основных преимуществ китайского гаджета перед iPhone X стал современный экран девайса, который производители сумели немного раздвинуть, уменьшив так называемую "бровь" в верхней части дисплея. Адаптивный и высокоскоростной процессор обеспечил прекрасную автономность Meizu 15 Plus, что в компании с мощной камерой в 20 мегапикселей и вдвое меньшей, по сравнению с iPhone X, ценой делают данный смартфон очень привлекательным.
Однако, следует отметить, что Apple также в текущем году готовит презентацию нового смартфона, вполне возможно, что "яблочная" новинка сможет изменить ситуацию на рынке в свою пользу.
Официально Meizu 15 Plus еще не представлен широкой общественности, однако в Сети появились данные о технических характеристиках гаджета и даже его фотографии. Одним из основных преимуществ китайского гаджета перед iPhone X стал современный экран девайса, который производители сумели немного раздвинуть, уменьшив так называемую "бровь" в верхней части дисплея. Адаптивный и высокоскоростной процессор обеспечил прекрасную автономность Meizu 15 Plus, что в компании с мощной камерой в 20 мегапикселей и вдвое меньшей, по сравнению с iPhone X, ценой делают данный смартфон очень привлекательным.
Однако, следует отметить, что Apple также в текущем году готовит презентацию нового смартфона, вполне возможно, что "яблочная" новинка сможет изменить ситуацию на рынке в свою пользу.
Автор: Артемов Сергей