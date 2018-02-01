В Омске из вентиляционной шахты спасли 5-месячного енота
Два часа понадобились спасателям регионального гарнизона МЧС в Омске, чтобы спасти 5-месячного енота. Животное провалилась в вентиляционную шахту многоквартирного жилого дома, об этом проинформировал пресс-представитель ведомства.
Застрявшую в шахте вентиляции самку енота удалось извлечь, организовав локальную операцию по её спасению. В МЧС 31 января, предположительно с 16:00 до 16:20 (по местному времени) обратились жители одной из квартир первого этажа, расположенной в многоквартирном доме по улице Завертяева. Люди попросили о помощи. Домашняя самка енота, выскочившая из своей клетки, запрыгнула на холодильник, открыла лапками дверцу в проёме вентиляции и исчезла в шахте. Спасатели, прибыв по указанному адресу, проверили трубу до самого подвала. Было точно определено место, где может находиться животное.
В квартире владельцев ломом вырубили фрагмент стены, около пола, в вентиляционной трубе перфоратором сделали отверстие. Вслед за этим 5-месячную енотиху по прозвищу Элли удалось извлечь. Домашний питомец возвращен целым и невредимым владельцам, животное разместили в его вольере, в месте проживания.
Застрявшую в шахте вентиляции самку енота удалось извлечь, организовав локальную операцию по её спасению. В МЧС 31 января, предположительно с 16:00 до 16:20 (по местному времени) обратились жители одной из квартир первого этажа, расположенной в многоквартирном доме по улице Завертяева. Люди попросили о помощи. Домашняя самка енота, выскочившая из своей клетки, запрыгнула на холодильник, открыла лапками дверцу в проёме вентиляции и исчезла в шахте. Спасатели, прибыв по указанному адресу, проверили трубу до самого подвала. Было точно определено место, где может находиться животное.
В квартире владельцев ломом вырубили фрагмент стены, около пола, в вентиляционной трубе перфоратором сделали отверстие. Вслед за этим 5-месячную енотиху по прозвищу Элли удалось извлечь. Домашний питомец возвращен целым и невредимым владельцам, животное разместили в его вольере, в месте проживания.
Автор: Семен Зайцев