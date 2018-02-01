Дана Борисова пожаловалась поклонникам в Instagram на одинокие вечера
Дана Борисова сообщила поклонникам в своем Instagram, что скучает по вечерам в полном одиночестве.
По ее словам, вечером приходила съёмочная группа, но после их ухода Дана осталась дома одна, что разволновало знаменитость. Фанатам же она пожелала не повторить свою судьбу: "Вам всем желаю провести этот вечер с любимыми, с детками и вторыми половинками".
Фаны попытались поддержать артисту, от которой отреклась собственная дочь, и выразили надежду на то, что примирение семейства не за горами. Другие же убеждены, что она сама виновата в произошедшем и исправить сложившуюся ситуацию может только самостоятельно.
По ее словам, вечером приходила съёмочная группа, но после их ухода Дана осталась дома одна, что разволновало знаменитость. Фанатам же она пожелала не повторить свою судьбу: "Вам всем желаю провести этот вечер с любимыми, с детками и вторыми половинками".
Фаны попытались поддержать артисту, от которой отреклась собственная дочь, и выразили надежду на то, что примирение семейства не за горами. Другие же убеждены, что она сама виновата в произошедшем и исправить сложившуюся ситуацию может только самостоятельно.
Автор: Никифорова Екатерина