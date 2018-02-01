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Дана Борисова пожаловалась поклонникам в Instagram на одинокие вечера
Дана Борисова сообщила поклонникам в своем Instagram, что скучает по вечерам в полном одиночестве.

Дана Борисова пожаловалась поклонникам в Instagram на одинокие вечера


По ее словам, вечером приходила съёмочная группа, но после их ухода Дана осталась дома одна, что разволновало знаменитость. Фанатам же она пожелала не повторить свою судьбу: "Вам всем желаю провести этот вечер с любимыми, с детками и вторыми половинками".

Фаны попытались поддержать артисту, от которой отреклась собственная дочь, и выразили надежду на то, что примирение семейства не за горами. Другие же убеждены, что она сама виновата в произошедшем и исправить сложившуюся ситуацию может только самостоятельно.

Автор: Никифорова Екатерина
Вчера, 17:25
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