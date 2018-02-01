Уфологи показали видеподборку всех встреч с НЛО в 2017 году
Уфологи из SECTION 51 2.0 создали уникальную видеоподборку, которая доказывает присутствие НЛО на Земле. Ролик включает в себя все наиболее известные появления представителей инопланетного разума на поверхности планеты и ее окрестностях.
По словам специалистов, прошедший год стал самым активным за всю историю проведения наблюдений. Во многих странах ученые и очевидцы фиксировали летающие тарелки и другие неизвестные людям таинственные объекты. За счет массового использования девайсов, в которых встроены высококачественные камеры, с каждым годом становится все больше фото- и видеосвитедтельств. Так, длительность обнародованного ролика составляет три часа.
Весь видеоматериал построен на основе хронологии произошедших событий. Несмотря на то, что ролик о присутствии НЛО на Земле является продолжительным, его популярность растет с каждым часом.
Как всегда, после просмотра пользователи разделились на два лагеря, одни верят в присутствие гуманоидов на планете, а другие считают, что кадры является не правдивыми.
По словам специалистов, прошедший год стал самым активным за всю историю проведения наблюдений. Во многих странах ученые и очевидцы фиксировали летающие тарелки и другие неизвестные людям таинственные объекты. За счет массового использования девайсов, в которых встроены высококачественные камеры, с каждым годом становится все больше фото- и видеосвитедтельств. Так, длительность обнародованного ролика составляет три часа.
Весь видеоматериал построен на основе хронологии произошедших событий. Несмотря на то, что ролик о присутствии НЛО на Земле является продолжительным, его популярность растет с каждым часом.
Как всегда, после просмотра пользователи разделились на два лагеря, одни верят в присутствие гуманоидов на планете, а другие считают, что кадры является не правдивыми.
Автор: Валерия Орлова