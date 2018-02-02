Немецкие ученые изучили создающие в почве вторичное золото бактерии
Немецкие ученые из Университета Мартина-Лютера изучили бактерии, способные перерабатывать ядовитые для любого организма соединения золота и меди. Эти бактерии создают в почве вторичное золото.
Ранее считалось, что месторождения золота формируются после землетрясений или химических реакций на поверхности, где вода подогревается магмой. Однако, оказалось, что в таких процессах могут участвовать бактерии, их следы нашли в древних отложениях драгоценных металлов. Одна из таких бактерий, которую смогли изучить - Cupriavidus metallidurans. Она обитает в местах с большим скоплением ядовитых соединений металлов золота, а также меди, но бактерии спокойно выживают в такой агрессивной среде. Дитрих Нис с сотрудниками изучили процесс переработки бактерией растворенных токсичных соединений в безопасный нерастворимый вид.
При этом процессе бактерия на себе накапливает безопасную форму золота. Таким образом, в местах обитания этих бактерий и тяжелых металлов в результате их взаимодействия образовываются месторождения золота и меди. Ученые хотят такие полезные свойства бактерии поставить на службу людям для извлечения золота из руд, без использования токсических веществ.
Ранее считалось, что месторождения золота формируются после землетрясений или химических реакций на поверхности, где вода подогревается магмой. Однако, оказалось, что в таких процессах могут участвовать бактерии, их следы нашли в древних отложениях драгоценных металлов. Одна из таких бактерий, которую смогли изучить - Cupriavidus metallidurans. Она обитает в местах с большим скоплением ядовитых соединений металлов золота, а также меди, но бактерии спокойно выживают в такой агрессивной среде. Дитрих Нис с сотрудниками изучили процесс переработки бактерией растворенных токсичных соединений в безопасный нерастворимый вид.
При этом процессе бактерия на себе накапливает безопасную форму золота. Таким образом, в местах обитания этих бактерий и тяжелых металлов в результате их взаимодействия образовываются месторождения золота и меди. Ученые хотят такие полезные свойства бактерии поставить на службу людям для извлечения золота из руд, без использования токсических веществ.
Автор: Северов Андрей