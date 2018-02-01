Стив Возняк снова раскритиковал iPhone X за кнопку Power
Основатель компании Apple и известный инженер Стив Возняк снова раскритиковал флагманский смартфон iPhone X. По его словам, одна из кнопок девайса просто сводит специалиста с ума.
Как считает Возняк, последняя купертиновская модель является довольно неудобной в использовании. В частности, кнопка смартфона «слишком сложная».
Инженер и предприниматель на минувшей неделе принимал участие в бизнес-форуме Nordic, который проходил в Стокгольме. Исходя из его доклада, в ходе проектирования дизайна своего флагмана Apple допустила несколько ошибок. Что касается кнопки Power, расположенной на торце мобильного аппарата, то она является очень многофункциональной, а Возняк любит понятные и простые вещи.
Как считает инженер, этот элемент самим существованием оскорбляет принципы компании Apple. В пример кнопке специалист поставил регулятор громкости, расположенный в противоположном торце. По его мнению, он выполняет вполне понятие пользователю громкости.
Отмечается, что Возняк уже не первый раз критикует купертиновские новинки. В минувшем году, когда он негативно высказался о iPhone X, нынешний глава компании Тим Кук отправил гаджет ему в подарок, но тот предпочел не принимать его.
Как считает Возняк, последняя купертиновская модель является довольно неудобной в использовании. В частности, кнопка смартфона «слишком сложная».
Инженер и предприниматель на минувшей неделе принимал участие в бизнес-форуме Nordic, который проходил в Стокгольме. Исходя из его доклада, в ходе проектирования дизайна своего флагмана Apple допустила несколько ошибок. Что касается кнопки Power, расположенной на торце мобильного аппарата, то она является очень многофункциональной, а Возняк любит понятные и простые вещи.
Как считает инженер, этот элемент самим существованием оскорбляет принципы компании Apple. В пример кнопке специалист поставил регулятор громкости, расположенный в противоположном торце. По его мнению, он выполняет вполне понятие пользователю громкости.
Отмечается, что Возняк уже не первый раз критикует купертиновские новинки. В минувшем году, когда он негативно высказался о iPhone X, нынешний глава компании Тим Кук отправил гаджет ему в подарок, но тот предпочел не принимать его.
Автор: Валерия Орлова