Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018
exclusive / Технологии / Важно / dzen

Стив Возняк снова раскритиковал iPhone X за кнопку Power
Основатель компании Apple и известный инженер Стив Возняк снова раскритиковал флагманский смартфон iPhone X. По его словам, одна из кнопок девайса просто сводит специалиста с ума.

Стив Возняк снова раскритиковал iPhone X за кнопку Power


Как считает Возняк, последняя купертиновская модель является довольно неудобной в использовании. В частности, кнопка смартфона «слишком сложная».

Инженер и предприниматель на минувшей неделе принимал участие в бизнес-форуме Nordic, который проходил в Стокгольме. Исходя из его доклада, в ходе проектирования дизайна своего флагмана Apple допустила несколько ошибок. Что касается кнопки Power, расположенной на торце мобильного аппарата, то она является очень многофункциональной, а Возняк любит понятные и простые вещи.

Как считает инженер, этот элемент самим существованием оскорбляет принципы компании Apple. В пример кнопке специалист поставил регулятор громкости, расположенный в противоположном торце. По его мнению, он выполняет вполне понятие пользователю громкости.

Отмечается, что Возняк уже не первый раз критикует купертиновские новинки. В минувшем году, когда он негативно высказался о iPhone X, нынешний глава компании Тим Кук отправил гаджет ему в подарок, но тот предпочел не принимать его.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:33
Читайте также
Частный инвестор получил разрешение ФАС на
Эксперты: Курс биткоина рухнул до минимума
В Новой Зеландии кот своровал соседское нижнее
ЦБ: Влияние возможного расширения санкций США на
Эксперты: Вирусное видео с моющейся в раковине
В Италии назвали «продолжением доброй традиции»
В РФ увеличили ежемесячные выплаты льготным
Эксперты: На Мосбирже рубль растет к евро
В Конгрессе США назвали «кремлевский доклад»
В Новосибирске пьяные от ягод птицы падают с
Резервный фонд России официально прекратил
В России на четверть сократилось количество
Добавление комментария
Последние новости
02.02, 03:01 Компания Jinbei готовит новый семиместный кроссовер
02.02, 02:31 Бюджетный смартфон Oppo A71 2018 года получил 2 ГБ ОЗУ и
02.02, 02:01 Катя Никулина после расставания с Ильей Глинниковым
02.02, 01:31 Немецкие ученые изучили создающие в почве вторичное
02.02, 01:01 Koenigsegg сделал бриллиантовую Agera FE Thor
02.02, 00:31 Эксперты назвали Meizu 15 Plus "убийцей" iPhone X
02.02, 00:01 Анастасия Волочкова на видео в Instagram попросила
01.02, 23:47 Частный инвестор получил разрешение ФАС на приобретение
01.02, 23:31 General Motors в 2018 году готовит 15 премьер
01.02, 23:01 Зарубежные врачи отказываются оперировать финалистку
01.02, 22:31 Ученые: Диета одного из партнеров помогает похудеть и
01.02, 22:01 Компания Land Rover выпустит защищенный смартфон Explore
01.02, 21:31 Участница "Дом-2" Светлана Силаева испытывает упадок сил
01.02, 21:02 Разработчик Dota 2 сообщил о выпуске небольших патчей
01.02, 21:02 Ученые: Мед и авокадо помогут усилить либидо
01.02, 21:01 На северо-западе Москвы пострадала женщина с ребенком в
01.02, 21:00 В Московской области на платформе "Перловская" поезд
01.02, 20:54 General Motors рассекретила интерьер нового минивэна
01.02, 20:47 Ольгу Бузову в очередной раз раскритиковали поклонники
01.02, 20:45 «Сюрприз от Малахова»: Диана Шурыгина решила