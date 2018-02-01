Андрей Гайдулян: Ольга Бузова скучает по мужскому теплу и ласке и это сводит ее с ума
Известный всем по роли Саши Сергеева из сериалов «СашаТаня» и «Универ» актер Андрей Гайдулян, прокомментировал на своей страничке в соцсети пост теледивы Ольги Бузовой. Актер довольно иронично изложил свои мысли по отношению работы над новым клипом Бузовой, участие в котором принял известный в Америке модель Джереми Микс, прозванный как «самый красивый преступник».
Гайдулян отозвался о певице, как о женщине явно соскучившейся за мужскими теплом и лаской, что вероятно бьет по нервам и сводит ее с ума. Поклонники как актера так и теледивы Бузовой, довольно агрессивно прокомментировали издевки, но были и те, кто воспринял высказывание как шутку.
Ольга Бузова намеренно пригласила Микса, дабы снять интересный клип на песню «Wi-Fi», в котором певица предстанет зрителям в самых неожиданных образах, а само видео обещает быть горячим. Известно, что заморская модель уже был женат и имеет троих детишек. Также в биографии Микса присутствует судимость за незаконное хранение оружия, срок за которую он отсидел в тюрьме в Калифорнии. Находясь в заключении Джереми Микс выкладывал свои фотографии в соцсеть, а выйдя на свободу принял приглашение от известного модельного агентства, участвуя во многих рекламах и показах моды в Нью-Йорке.
Бузова считает отснятый материал к клипу «лучшей работой».
Гайдулян отозвался о певице, как о женщине явно соскучившейся за мужскими теплом и лаской, что вероятно бьет по нервам и сводит ее с ума. Поклонники как актера так и теледивы Бузовой, довольно агрессивно прокомментировали издевки, но были и те, кто воспринял высказывание как шутку.
Ольга Бузова намеренно пригласила Микса, дабы снять интересный клип на песню «Wi-Fi», в котором певица предстанет зрителям в самых неожиданных образах, а само видео обещает быть горячим. Известно, что заморская модель уже был женат и имеет троих детишек. Также в биографии Микса присутствует судимость за незаконное хранение оружия, срок за которую он отсидел в тюрьме в Калифорнии. Находясь в заключении Джереми Микс выкладывал свои фотографии в соцсеть, а выйдя на свободу принял приглашение от известного модельного агентства, участвуя во многих рекламах и показах моды в Нью-Йорке.
Бузова считает отснятый материал к клипу «лучшей работой».
Автор: Богданова Ярослава