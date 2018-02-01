В Италии назвали «продолжением доброй традиции» поставки газа из РФ
Анджелино Альфано, глава МИДа Италии, сообщил, что поставка газа в страну из РФ – «добрая традиция». Об этом политик заявил на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
По словам итальянского министра, даже во времена «холодной войны» Италия пользовалась российским газом, отапливая дома, и эта традиция продолжается. «Отношения между Италией и Россией всегда имели и продолжают иметь особый характер», - подытожил Альфано.
Тем временем Сергей Лавров именовал Италию, как «аккуратного плательщика». Несколькими днями ранее Анджей Дуда, президент Польши, выразил свое удивление касательно цен на газ для европейских стран. Политик заявил, что Варшава платит больше Берлина и попросил установить для них такие же условия.
По словам итальянского министра, даже во времена «холодной войны» Италия пользовалась российским газом, отапливая дома, и эта традиция продолжается. «Отношения между Италией и Россией всегда имели и продолжают иметь особый характер», - подытожил Альфано.
Тем временем Сергей Лавров именовал Италию, как «аккуратного плательщика». Несколькими днями ранее Анджей Дуда, президент Польши, выразил свое удивление касательно цен на газ для европейских стран. Политик заявил, что Варшава платит больше Берлина и попросил установить для них такие же условия.
Автор: Вера Антонова