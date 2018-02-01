Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018
exclusive / Политика / Выбор редакции

В Италии назвали «продолжением доброй традиции» поставки газа из РФ
Анджелино Альфано, глава МИДа Италии, сообщил, что поставка газа в страну из РФ – «добрая традиция». Об этом политик заявил на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

В Италии назвали «продолжением доброй традиции» поставки газа из РФ


По словам итальянского министра, даже во времена «холодной войны» Италия пользовалась российским газом, отапливая дома, и эта традиция продолжается. «Отношения между Италией и Россией всегда имели и продолжают иметь особый характер», - подытожил Альфано.

Тем временем Сергей Лавров именовал Италию, как «аккуратного плательщика». Несколькими днями ранее Анджей Дуда, президент Польши, выразил свое удивление касательно цен на газ для европейских стран. Политик заявил, что Варшава платит больше Берлина и попросил установить для них такие же условия.

Автор: Вера Антонова
Вчера, 15:46
Читайте также
Частный инвестор получил разрешение ФАС на
Эксперты: Курс биткоина рухнул до минимума
В Новой Зеландии кот своровал соседское нижнее
ЦБ: Влияние возможного расширения санкций США на
Эксперты: Вирусное видео с моющейся в раковине
В Италии назвали «продолжением доброй традиции»
В РФ увеличили ежемесячные выплаты льготным
Эксперты: На Мосбирже рубль растет к евро
В Конгрессе США назвали «кремлевский доклад»
В Новосибирске пьяные от ягод птицы падают с
Резервный фонд России официально прекратил
В России на четверть сократилось количество
Добавление комментария
Последние новости
02.02, 03:01 Компания Jinbei готовит новый семиместный кроссовер
02.02, 02:31 Бюджетный смартфон Oppo A71 2018 года получил 2 ГБ ОЗУ и
02.02, 02:01 Катя Никулина после расставания с Ильей Глинниковым
02.02, 01:31 Немецкие ученые изучили создающие в почве вторичное
02.02, 01:01 Koenigsegg сделал бриллиантовую Agera FE Thor
02.02, 00:31 Эксперты назвали Meizu 15 Plus "убийцей" iPhone X
02.02, 00:01 Анастасия Волочкова на видео в Instagram попросила
01.02, 23:47 Частный инвестор получил разрешение ФАС на приобретение
01.02, 23:31 General Motors в 2018 году готовит 15 премьер
01.02, 23:01 Зарубежные врачи отказываются оперировать финалистку
01.02, 22:31 Ученые: Диета одного из партнеров помогает похудеть и
01.02, 22:01 Компания Land Rover выпустит защищенный смартфон Explore
01.02, 21:31 Участница "Дом-2" Светлана Силаева испытывает упадок сил
01.02, 21:02 Разработчик Dota 2 сообщил о выпуске небольших патчей
01.02, 21:02 Ученые: Мед и авокадо помогут усилить либидо
01.02, 21:01 На северо-западе Москвы пострадала женщина с ребенком в
01.02, 21:00 В Московской области на платформе "Перловская" поезд
01.02, 20:54 General Motors рассекретила интерьер нового минивэна
01.02, 20:47 Ольгу Бузову в очередной раз раскритиковали поклонники
01.02, 20:45 «Сюрприз от Малахова»: Диана Шурыгина решила