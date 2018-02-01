Анастасия Костенко показала округлившийся живот
Новоиспеченные супруги Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко недавно посетили кинотеатр, для похода в который модель из Ростова выбрала не привычную обтягивающую одежду, а балахон. На опубликованном экс-мужем Ольги Бузовой кадре отчетливо видеть округлившийся живот его возлюбленной.
Не исключается, что Тарасов не хотел делать акцент на этом, но так получилось само собой. Фанаты отметили, что Анастасия Костенко выглядит довольно бледной и в комментариях к фотографии спросили, хорошо ли она себя чувствует. После публикации снимка фолловеры сразу начали поздравлять семейство со скорым пополнением. Нашлось место и поклонникам Ольги Бузовой, которые только позлорадствовали на эту тему.
Пара связала себя узами брака в начале января в узком кругу родных и близких в одном из столичных ЗАГСов. 29 января Костенко и Тарасов устроили пышный банкет для всех друзей и родственников. К слову, ведущими мероприятия были Лопырева и Николай Басков, которые также обручены. Гостей развлекали рэпер Мот, являющийся лучшим другом Тарасова, и Светлана Лобода.
Предложение своей возлюбленной Анастасии Костенко футболист столичного «Локомотива» сделала в конце декабря прошлого года. Поклонники не исключают, что скорое бракосочетание связано с беременностью модели.
Не исключается, что Тарасов не хотел делать акцент на этом, но так получилось само собой. Фанаты отметили, что Анастасия Костенко выглядит довольно бледной и в комментариях к фотографии спросили, хорошо ли она себя чувствует. После публикации снимка фолловеры сразу начали поздравлять семейство со скорым пополнением. Нашлось место и поклонникам Ольги Бузовой, которые только позлорадствовали на эту тему.
Пара связала себя узами брака в начале января в узком кругу родных и близких в одном из столичных ЗАГСов. 29 января Костенко и Тарасов устроили пышный банкет для всех друзей и родственников. К слову, ведущими мероприятия были Лопырева и Николай Басков, которые также обручены. Гостей развлекали рэпер Мот, являющийся лучшим другом Тарасова, и Светлана Лобода.
Предложение своей возлюбленной Анастасии Костенко футболист столичного «Локомотива» сделала в конце декабря прошлого года. Поклонники не исключают, что скорое бракосочетание связано с беременностью модели.
Автор: Валерия Орлова