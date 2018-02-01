В Самарской области мужчина избил приятеля стаканом
Полиция зафиксировала на территории Самарской области факт избиения мужчины с использованием стакана. Согласно материалов предварительного расследования, речь идет о нанесении умышленного вреда здоровью.
Инцидент произошел на территории региона в квартире, расположенной в одном из многоэтажных домов. Молодой мужчина, находящийся в возрасте 29 лет, зашел в гости к 55-летнему приятелю. В ходе беседы между спорящими произошел конфликт, речь шла об истребовании денежной суммы. Должник, владелец квартиры, был избит пришедшим к нему за долгом знакомым. После нанесения телесных повреждений с использованием стакана, нападавший ушёл.
Пострадавший не стал вызывать полицию, несмотря на то, что ему стало плохо из-за полученных травм, бригада «скорой помощи» прибыла по вызову соседки. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по основаниям статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений умышленно.
Инцидент произошел на территории региона в квартире, расположенной в одном из многоэтажных домов. Молодой мужчина, находящийся в возрасте 29 лет, зашел в гости к 55-летнему приятелю. В ходе беседы между спорящими произошел конфликт, речь шла об истребовании денежной суммы. Должник, владелец квартиры, был избит пришедшим к нему за долгом знакомым. После нанесения телесных повреждений с использованием стакана, нападавший ушёл.
Пострадавший не стал вызывать полицию, несмотря на то, что ему стало плохо из-за полученных травм, бригада «скорой помощи» прибыла по вызову соседки. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по основаниям статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений умышленно.
Автор: Семен Зайцев