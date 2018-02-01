Зарубежные врачи отказываются оперировать финалистку "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецову после лечения в России
По словам финалистки "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецовой, она стала жертвой низкой квалификации российских врачей. "Топорные" способы лечения, проведенные отечественными докторами, привели к тому, что лучшие зарубежные медики отказываются оперировать горло девушки.
Николь Кузнецова длительно страдает болезнью горла, поэтому постоянно прибегает к помощи медицинских специалистов. В данный момент девушка расстроена сорвавшейся операцией, которую должен был сделать иностранный врач. В Instagram ведьма рассказала, что провела под наркозом целый час, ее состояние ухудшилось из-за обследования, потрачена очень большая денежная сумма - и все в пустую. "Лучший профильный специалист отказался приступать к операции, потому что оказался бессилен исправить вред, который нанесли мне наши врачи, используя устаревшие, "топорные" методы," - таков комментарий Кузнецовой к фотографии ее пребывания в зарубежной клинике . По словам девушки, у нее еще теплится надежда на выздоровление, вся надежда на профессора из Штутгарта, которому, возможно, удастся восстановить ее горло. Николь Кузнецова подсчитала, что несостоявшаяся операция должна была стать 282 медицинским вмешательством. Подписчики спешат выразить свою поддержку любимому экстрасенсу, теплые комментарии заполнили страничку Instagram белой ведьмы.
Помимо проблем с горлом, Николь Кузнецова расстроена неудачной ринопластикой. По ее словам, внешне все нормально, но ее носик держится на тонкой коже от переносицы до кончика. Поэтому при малейшей травме, нос может провалиться внутрь. Звезда "Битвы экстрасенсов" сетует, что "раскрученный" и модный врач победил ее проблему с курносостью за счет хрящей в носу.
Николь Кузнецова длительно страдает болезнью горла, поэтому постоянно прибегает к помощи медицинских специалистов. В данный момент девушка расстроена сорвавшейся операцией, которую должен был сделать иностранный врач. В Instagram ведьма рассказала, что провела под наркозом целый час, ее состояние ухудшилось из-за обследования, потрачена очень большая денежная сумма - и все в пустую. "Лучший профильный специалист отказался приступать к операции, потому что оказался бессилен исправить вред, который нанесли мне наши врачи, используя устаревшие, "топорные" методы," - таков комментарий Кузнецовой к фотографии ее пребывания в зарубежной клинике . По словам девушки, у нее еще теплится надежда на выздоровление, вся надежда на профессора из Штутгарта, которому, возможно, удастся восстановить ее горло. Николь Кузнецова подсчитала, что несостоявшаяся операция должна была стать 282 медицинским вмешательством. Подписчики спешат выразить свою поддержку любимому экстрасенсу, теплые комментарии заполнили страничку Instagram белой ведьмы.
Помимо проблем с горлом, Николь Кузнецова расстроена неудачной ринопластикой. По ее словам, внешне все нормально, но ее носик держится на тонкой коже от переносицы до кончика. Поэтому при малейшей травме, нос может провалиться внутрь. Звезда "Битвы экстрасенсов" сетует, что "раскрученный" и модный врач победил ее проблему с курносостью за счет хрящей в носу.
Автор: Артемов Сергей