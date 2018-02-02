Бюджетный смартфон Oppo A71 2018 года получил 2 ГБ ОЗУ и HD-дисплей
Китайский бренд Oppo представил свою новинку 2018 года. Речь идет о смартфоне Oppo A71. Он обзавелся двумя гигабайтами ОЗУ и дисплеем с разрешением HD.
Смартфон получил 5,2-дюймовый дисплей, фронтальную камеру на 5 Мп и основную на13 МП. Встроенной памяти в данном устройстве предполагается 16 Гб, но есть возможность расширить при помощи microSD до 256 Гб.
Аккумулятор Oppo A71, емкостью 3000 мАч. К тому же пользователю предоставляется возможность использования двух sim-карт в устройстве.
Сейчас Oppo A71 под управлением Android 7.1 Nougat с оболочкой Color OS 3.2 продается в Пакистане и Тайване. Ценник на смартфон установлен в пределах 179 долларов.
Смартфон получил 5,2-дюймовый дисплей, фронтальную камеру на 5 Мп и основную на13 МП. Встроенной памяти в данном устройстве предполагается 16 Гб, но есть возможность расширить при помощи microSD до 256 Гб.
Аккумулятор Oppo A71, емкостью 3000 мАч. К тому же пользователю предоставляется возможность использования двух sim-карт в устройстве.
Сейчас Oppo A71 под управлением Android 7.1 Nougat с оболочкой Color OS 3.2 продается в Пакистане и Тайване. Ценник на смартфон установлен в пределах 179 долларов.
Автор: Вера Антонова