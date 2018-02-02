Анастасия Волочкова на видео в Instagram попросила хейтеров отписаться от ее страницы
В последнее время известную балерину Анастасию Волочкову все больше критикуют за очередной шпагат, неудачный купальник, личную жизнь. Терпение танцовщицы лопнуло, и она решила записать видеообращение к своим ненавистникам.
В ролике Волочкова является доброжелательной, к подписчикам она обращается «мои дорогие». Балерина призывает всех, кто испытывает по отношению к ней неприязнь, отписаться от аккаунта и не писать негативные комментарии. Также она выразила сочувствие тем, чей смысл жизни заключается в осмеянии и унижении других людей. Таких фолловеров Волочкова назвала желчными, а их жизнь ограниченной, неинтересной и пустой. Экс-прима Мариинского театра призналась, что полностью довольна собой. Все то, что у нее есть, она заработала сама.
После просмотра этого видеообращения мнения фанатов как всегда разделились. Большинство из них согласились в высказываниями Волочковой. Как заявили хейтеры, без них о существовании балерины все бы забыли.
В ролике Волочкова является доброжелательной, к подписчикам она обращается «мои дорогие». Балерина призывает всех, кто испытывает по отношению к ней неприязнь, отписаться от аккаунта и не писать негативные комментарии. Также она выразила сочувствие тем, чей смысл жизни заключается в осмеянии и унижении других людей. Таких фолловеров Волочкова назвала желчными, а их жизнь ограниченной, неинтересной и пустой. Экс-прима Мариинского театра призналась, что полностью довольна собой. Все то, что у нее есть, она заработала сама.
После просмотра этого видеообращения мнения фанатов как всегда разделились. Большинство из них согласились в высказываниями Волочковой. Как заявили хейтеры, без них о существовании балерины все бы забыли.
Автор: Валерия Орлова