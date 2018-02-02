Koenigsegg сделал бриллиантовую Agera FE Thor
Автопроизводитель Koenigsegg представил новую версию Agera FE, под названием Thor. В оформлении экстерьера будут использованы бриллианты.
Автомобиль получит углепластиковый кузов естественного серого или черного цвета, некоторые части кузова будут украшены бриллиантами, сзади установлено огромное антикрыло, «плавник» и другие аэродинамические обвесы. Скорее всего, будет установлен 1360-сильный двигатель, возможная максимальная скорость – 447 км/ч.
Koenigsegg создал этого бриллиантового монстра для богатого американского заказчика-коллекционера. В его гараже уже поселились Huayra BC, Zonda Cinques, Zonda Tricolore и масса других гиперкаров.
Автомобиль получит углепластиковый кузов естественного серого или черного цвета, некоторые части кузова будут украшены бриллиантами, сзади установлено огромное антикрыло, «плавник» и другие аэродинамические обвесы. Скорее всего, будет установлен 1360-сильный двигатель, возможная максимальная скорость – 447 км/ч.
Koenigsegg создал этого бриллиантового монстра для богатого американского заказчика-коллекционера. В его гараже уже поселились Huayra BC, Zonda Cinques, Zonda Tricolore и масса других гиперкаров.
Автор: Северов Андрей