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Koenigsegg сделал бриллиантовую Agera FE Thor
Автопроизводитель Koenigsegg представил новую версию Agera FE, под названием Thor. В оформлении экстерьера будут использованы бриллианты.

Koenigsegg сделал бриллиантовую Agera FE Thor


Автомобиль получит углепластиковый кузов естественного серого или черного цвета, некоторые части кузова будут украшены бриллиантами, сзади установлено огромное антикрыло, «плавник» и другие аэродинамические обвесы. Скорее всего, будет установлен 1360-сильный двигатель, возможная максимальная скорость – 447 км/ч.

Koenigsegg создал этого бриллиантового монстра для богатого американского заказчика-коллекционера. В его гараже уже поселились Huayra BC, Zonda Cinques, Zonda Tricolore и масса других гиперкаров.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 01:01
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