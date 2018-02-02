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Катя Никулина после расставания с Ильей Глинниковым решила стать певицей
Екатерина Никулина, победительница «Холостяка» и бывшая девушка Ильи Глинникова, решила стать певицей. О таком желании девушка заговорила после расставания с актером и ее уже начали сравнивать с Ольгой Бузовой, подавшейся в певицы после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Катя Никулина после расставания с Ильей Глинниковым решила стать певицей


В своем Instagram Никулина опубликовала фото себя любимой, сделанное в студии. Сейчас девушка подготавливает к выходу первый альбом, но ничего особо об этом не рассказывает. «Только что записали первое демо на альбом, и я счастлива!», - написала Никулина в соцсетях.

Напомним, Глинников и Никулина познакомились на шоу и после окончания проекта они длительное время жили вместе и даже, поговаривают, готовились к свадьбе, но до этого не дошло. Меньше месяца назад пара объявила о расставании, не называя причин.

Стоит сказать, что поклонники шоу «Холостяк» и пары Никулина-Глинников очень скептично отнеслись к певческой карьере Екатерины. Многие стали ее сравнивать с Ольгой Бузовой, так как она год назад проделала тот же путь.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 02:01
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