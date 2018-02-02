Супруга Михаила Державина Роксана Бабаян поделилась воспоминаниями о муже в программе «Судьба человека»
Овдовевшая 10 января текущего года супруга Михаила Державина Роксана Бабаян стала героиней авторской телепередачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». В программе 71-летняя народная артистка РФ поделилась воспоминаниями о муже, с которым она прожила в браке почти 38 лет.
Рассмотрев фото со съёмочной площадки готовящегося к эфиру очередного выпуска «Судьбы человека», интернет-пользователи отметили безупречный внешний вид Роксаны Бабаян. Вдова Михаила Державина, как всегда, выглядела красивой, радостной и даже помолодевшей. Поклонники понимают, что певица обязана держать себя в форме, несмотря на невосполнимую утрату, связанную с кончиной её супруга. То, что на самом деле происходит в мыслях и душе артистки, может понять лишь тот, кто сам оказывался в подобной ситуации. Тем не менее, Роксана Бабаяна во время съёмок программы держалась с достоинством. Стойко рассказывая о том, каким был её спутник жизни, она раскрыла Михаила Державина для общественности с иной стороны, ранее известной только ей.
Привычки супруга, традиции их семьи, история знакомства – Роксана Бабаян откровенно поведала об этом Борису Корчевникову. В конце съёмок эстрадная певица сфотографировалась с ведущим, озарив памятный снимок своей обворожительной улыбкой.
Рассмотрев фото со съёмочной площадки готовящегося к эфиру очередного выпуска «Судьбы человека», интернет-пользователи отметили безупречный внешний вид Роксаны Бабаян. Вдова Михаила Державина, как всегда, выглядела красивой, радостной и даже помолодевшей. Поклонники понимают, что певица обязана держать себя в форме, несмотря на невосполнимую утрату, связанную с кончиной её супруга. То, что на самом деле происходит в мыслях и душе артистки, может понять лишь тот, кто сам оказывался в подобной ситуации. Тем не менее, Роксана Бабаяна во время съёмок программы держалась с достоинством. Стойко рассказывая о том, каким был её спутник жизни, она раскрыла Михаила Державина для общественности с иной стороны, ранее известной только ей.
Привычки супруга, традиции их семьи, история знакомства – Роксана Бабаян откровенно поведала об этом Борису Корчевникову. В конце съёмок эстрадная певица сфотографировалась с ведущим, озарив памятный снимок своей обворожительной улыбкой.
Автор: Воробьева Алина