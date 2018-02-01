В Омске во время пожара в квартире многоэтажного дома пострадал ребенок
В результате возгорания в квартире в доме по улице Фугенфирова, в срочном порядке был госпитализирован ребенок. Пожар произошёл на седьмом этаже многоэтажного строения, находящегося в левобережной части города.
В ходе предварительного расследования удалось установить, что произошло короткое замыкание в телевизоре, вслед за этим загорелись вещи, находящиеся поблизости. Очевидцы видели густой дым, валивший из окна квартиры. Пресс- представитель МЧС РФ по Омской области сообщил, что сигнал о возгорании поступил в 13:14 (по местному времени). К моменту прибытия расчётов спасателей 15 жителей подъезда эвакуировались самостоятельно, включая хозяина жилья. Отмечено, что горели вещи на площади пяти квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 13:59, уточнили в региональном гарнизоне МЧС. На место пожара выезжали 21 спасатель на пяти автомобилях, один из них имел подъёмный механизм.
В омском СУ СКР подтвердили факт короткого замыкания. Никто из жильцов квартиры не пострадал, ребёнок был доставлен в медучреждение с целью проверки его состояния, уточнили в следственных органах.
В ходе предварительного расследования удалось установить, что произошло короткое замыкание в телевизоре, вслед за этим загорелись вещи, находящиеся поблизости. Очевидцы видели густой дым, валивший из окна квартиры. Пресс- представитель МЧС РФ по Омской области сообщил, что сигнал о возгорании поступил в 13:14 (по местному времени). К моменту прибытия расчётов спасателей 15 жителей подъезда эвакуировались самостоятельно, включая хозяина жилья. Отмечено, что горели вещи на площади пяти квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 13:59, уточнили в региональном гарнизоне МЧС. На место пожара выезжали 21 спасатель на пяти автомобилях, один из них имел подъёмный механизм.
В омском СУ СКР подтвердили факт короткого замыкания. Никто из жильцов квартиры не пострадал, ребёнок был доставлен в медучреждение с целью проверки его состояния, уточнили в следственных органах.
Автор: Семен Зайцев