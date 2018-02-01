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Смартфон Honor 9 Lite официально представлен в России по цене в 14 990 тысяч рублей
Huawei в России и Армении, китайский производитель электроники, официально презентовала смартфон Honor 9 Lite. Мобильное устройство выполнено в довольно модном и популярном сегодня безрамочном дизайне и дисплеем, занимающем почти все переднюю модель. Кроме этого, производитель наделал аппарат двумя двойными камерами.

Смартфон Honor 9 Lite официально представлен в России по цене в 14 990 тысяч рублей


Huawei Honor 9 Lite получил дисплей на 5,65 дюймов, разрешение которого составило 2160х1080 рх, а соотношение сторон – 18:9. Основная и фронтальные камеры обзавелись датчиками 13+2 Мп.

«Сердцем» смартфона выступает чипсет Kirin 659, на рынке его можно приобрести с 3 или 4 Гб ОЗУ и 32 или же 64 Гб встроенной флэш-памяти соответственно. Также производитель наделил девайс возможностью ее расширения за счет присутствия слотов под карты microSD объёмом до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Управление телефоном осуществляется за счет операционной системы Android 8.0 Oreo.

Вес Huawei Honor 9 Lite составил 149 граммов, а габариты - 151х71,9х7,6 мм. Устройство поддерживает две SIM-карты, ГЛОНАСС, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC.

В РФ базовую версию гаджета можно приобрести за 14 990 тысяч рублей. Продажи смартфона начнутся уже 8 февраля.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 19:34
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