Ученые обнаружили в Индии необычайно продвинутые орудия древних людей
Археологические раскопки в Индии, проводимые близлежащего селения Аттирампаккам, привели ученых к неожиданной находке кремниевых орудий труда эпохи палеолита. На месте раскопок были найдены кварцитные ножи и отщепы, изготовленные техникой леваллуа.
Этим способом можно было более точно определить размер и форму изготавливаемого предмета. Считается, что изготовлены они приблизительно 385-172 тыс. лет назад, то есть это самые древние орудия, найденные в Индии. А значит, теория о том, что принцип изготовления типичных этому времени орудий был придуман неандертальцами еще 140 тыс. лет, является не верной, так как «гомо сапиенс» пришли в Индостан не раньше 70 тыс. лет назад.
Однако точность информации о том, кому действительно отдать авторское право по изготовлению каменных орудий, специалисты не могут подтвердить из-за отсутствия человеческих останков.
Этим способом можно было более точно определить размер и форму изготавливаемого предмета. Считается, что изготовлены они приблизительно 385-172 тыс. лет назад, то есть это самые древние орудия, найденные в Индии. А значит, теория о том, что принцип изготовления типичных этому времени орудий был придуман неандертальцами еще 140 тыс. лет, является не верной, так как «гомо сапиенс» пришли в Индостан не раньше 70 тыс. лет назад.
Однако точность информации о том, кому действительно отдать авторское право по изготовлению каменных орудий, специалисты не могут подтвердить из-за отсутствия человеческих останков.
Автор: Богданова Ярослава