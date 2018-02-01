Ксения Собчак выпивает после бани с подругами
Ксения Собчак, как оказалось, любит выпивать после бани. Недавно звезда побывала на девичнике у Ольги Слуцкер и повеселилась на славу.
Спортсменка дружит с экс-ведущей «Дома-2» уже не первый год. Звезды любят собираться большой компанией, ходить в баню и делать спа-процедуры. Так, вечеринки часто сопровождаются алкогольными напитками, и Собчак ими не пренебрегает. Об этом рассказала сама Слуцкер.
Пока что бизнеследи никак не отреагировала на такое признание подруги, но не исключено, что все происходящее и происходившее Собчак смогла бы объяснить позитивно.
Спортсменка дружит с экс-ведущей «Дома-2» уже не первый год. Звезды любят собираться большой компанией, ходить в баню и делать спа-процедуры. Так, вечеринки часто сопровождаются алкогольными напитками, и Собчак ими не пренебрегает. Об этом рассказала сама Слуцкер.
Пока что бизнеследи никак не отреагировала на такое признание подруги, но не исключено, что все происходящее и происходившее Собчак смогла бы объяснить позитивно.
Автор: Вера Антонова