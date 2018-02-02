Компания Jinbei готовит новый семиместный кроссовер
Китайские СМИ обнародовали первые шпионские снимки нового кроссовера марки Jinbei. Автомобиль рассчитан на 7 мест, о том, как он будет официально называться, пока ничего не сообщается. Ожидается, что дебют новинки состоится в рамках автосалона в Пекине, а продажи начнутся во второй половине года.
По имеющимся данным, под капотом семиместного кроссовера от Jinbei будет находиться 1,5-литровый торбомотор, способный генерировать 150 лошадиных сил. Он станет осуществлять работу в паре 6-ступенчатой механикой или же 7-диапазонным автоматом. Привод будет исключительно передним.
В салоне сидения производитель, скорее всего, расположит по схеме 2/2/3. На центральной консоли будет присутствовать сенсорный экран на 10 дюймов. Ожидается, что стоимость кроссовера составит примерно 120 тысяч юаней, а эта сумма эквивалентна 1 миллиону рублей.
Компания Jinbei принадлежит концерну Billiance Automotive. Ранее она занималась выпуском минивэном и коммерческих автомобилей, но в последнее время линейка стала пополняться кроссоверами.
По имеющимся данным, под капотом семиместного кроссовера от Jinbei будет находиться 1,5-литровый торбомотор, способный генерировать 150 лошадиных сил. Он станет осуществлять работу в паре 6-ступенчатой механикой или же 7-диапазонным автоматом. Привод будет исключительно передним.
В салоне сидения производитель, скорее всего, расположит по схеме 2/2/3. На центральной консоли будет присутствовать сенсорный экран на 10 дюймов. Ожидается, что стоимость кроссовера составит примерно 120 тысяч юаней, а эта сумма эквивалентна 1 миллиону рублей.
Компания Jinbei принадлежит концерну Billiance Automotive. Ранее она занималась выпуском минивэном и коммерческих автомобилей, но в последнее время линейка стала пополняться кроссоверами.
Автор: Валерия Орлова