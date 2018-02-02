Коротко подстриженный и сбривший бороду Иван Ургант сделал селфи в женском пуховике
Иван Ургант поделился с подписчиками Instagram шуточным снимком, запечатлев себя в лифте в женском пуховике. Поклонники отметили также перемены во внешности шоумена: на селфи он выглядит коротко подстриженным и без бороды.
Ранее Иван Ургант уже размещал на странице в Instagram так называемый «лифтолук», то есть селфи в зеркале лифтовой кабины, но тогда ведущий был ещё с бородой и без короткой стрижки. Большинство поклонников положительно восприняли перемены в имидже шоумена, как и его чувство юмора.
«Ничто так не украшает мужчину, как короткая стрижка и женский пуховик», – подписал селфи актёр. Касательно верхней одежды мнения фолловеров разделились, так как некоторые отнесли куртку на пуху более подходяей к стилю унисекс.
Ранее Иван Ургант удивился кулинарным навыкам Сергея Жигунова.
Ранее Иван Ургант уже размещал на странице в Instagram так называемый «лифтолук», то есть селфи в зеркале лифтовой кабины, но тогда ведущий был ещё с бородой и без короткой стрижки. Большинство поклонников положительно восприняли перемены в имидже шоумена, как и его чувство юмора.
«Ничто так не украшает мужчину, как короткая стрижка и женский пуховик», – подписал селфи актёр. Касательно верхней одежды мнения фолловеров разделились, так как некоторые отнесли куртку на пуху более подходяей к стилю унисекс.
Ранее Иван Ургант удивился кулинарным навыкам Сергея Жигунова.
Автор: Воробьева Алина