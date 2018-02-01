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Эксперты: Вирусное видео с моющейся в раковине крысой может оказаться фейком
Вирусный ролик с моющейся в раковине крысой может оказаться фейком. Пока что многие умиляются видео, но эксперты не настроены так благосклонно.

Эксперты: Вирусное видео с моющейся в раковине крысой может оказаться фейком


Видео было снято Хосе Корреа, жителем Перу. Мужчина рассказал, что увидел моющуюся мышь по дороге в ванную, и прежде ничего подобного с ним не случалось, поэтому он сразу достал смартфон и стал снимать происходящее на видео.

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Биологи считают, что Корреа лукавит и видео может быть сфабриковано, так как крыса на нем вовсе не принимает душ, или вообще это не крыса. Сам ролик длится менее минуты, и, рассказал пируанец, грызун сразу же убежал, заметив его.

Автор: Вера Антонова
Вчера, 16:51
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