Ученые испытывают на людях универсальную вакцину от всех видов рака
В Стэнфордском университете приступают к испытанию на людях нового лекарственного средства от всех видов онкологических заболеваний. Ученые заявили о введении пациентам новой вакцины, она уничтожает опухоли в организме.
Согласно утверждению стэнфордских исследователей, одного укола хватит, чтобы организм человека начал атаковать злокачественные клетки и бороться с ними. На первой стадии новых исследований препарат использовался на лабораторных грызунах. Испытания на пациентах клиник, страдающих онкологией, начинается 1 февраля. Предстоит применение новой вакцины, она заставляет организм начать активную борьбу с опухолями. Атака злокачественных клеток произойдет, как заявляют специалисты, после введения специальной инъекции.
Вакцина представляет собой особую комбинацию двух препаратов, новое средство борьбы с раком самостоятельно активизирует иммунную систему. Специалисты медицинской школы Стэнфорда заявили, что активация T-лимфоцитов в злокачественных опухолях может эффективно уничтожить раковые клетки, позволяя бороться с удалёнными метастазами.
Согласно утверждению стэнфордских исследователей, одного укола хватит, чтобы организм человека начал атаковать злокачественные клетки и бороться с ними. На первой стадии новых исследований препарат использовался на лабораторных грызунах. Испытания на пациентах клиник, страдающих онкологией, начинается 1 февраля. Предстоит применение новой вакцины, она заставляет организм начать активную борьбу с опухолями. Атака злокачественных клеток произойдет, как заявляют специалисты, после введения специальной инъекции.
Вакцина представляет собой особую комбинацию двух препаратов, новое средство борьбы с раком самостоятельно активизирует иммунную систему. Специалисты медицинской школы Стэнфорда заявили, что активация T-лимфоцитов в злокачественных опухолях может эффективно уничтожить раковые клетки, позволяя бороться с удалёнными метастазами.
Автор: Семен Зайцев