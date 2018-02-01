В подмосковных Мытищах в магазине скончалась женщина
В подмосковных Мытищах в одном из магазинов скончалась женщина. Об этом сообщили представители столичного главка.
Инцидент был зафиксирован вчера, 31 января, в вечернее время. Сообщается, что женщина забежала в магазин и схватила бутылку водки. Спустя короткое время ее нашли мертвой.
По факту случившегося инициировано проведение проверки.
Инцидент был зафиксирован вчера, 31 января, в вечернее время. Сообщается, что женщина забежала в магазин и схватила бутылку водки. Спустя короткое время ее нашли мертвой.
По факту случившегося инициировано проведение проверки.
Автор: Валерия Орлова