Максим Галкин показал на видео, как его дочь Лиза катается с горки
Максим Галкин выложил видео в Instagram где заснял, как его дочка Лиза катается с горки возле их семейного поместья. Подписчикам очень понравилось семейное видео.
Дочка юмориста имеет в своем поместье две горки, поэтому на видео она долго выбирает на какой спуститься. Галкин в шутливой форме комментирует процесс спуска, перед этим представив свою дочку. Все происходит на фоне огромного дома, выстроенного в стиле средневекового замка.
Фанаты Галкина отметили красоту как самого замка, так и красивую зимнюю погоду. Видео набрало уже 600 тыс. просмотров.
Дочка юмориста имеет в своем поместье две горки, поэтому на видео она долго выбирает на какой спуститься. Галкин в шутливой форме комментирует процесс спуска, перед этим представив свою дочку. Все происходит на фоне огромного дома, выстроенного в стиле средневекового замка.
Фанаты Галкина отметили красоту как самого замка, так и красивую зимнюю погоду. Видео набрало уже 600 тыс. просмотров.
Автор: Северов Андрей