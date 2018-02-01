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Федор Бондарчук счастлив быть с Паулиной Андреевой, невзирая на разницу в возрасте
Федор Бондарчук и Паулина Андреева перестали скрывать свой роман. Пара давно появляется вместе на людях, к тому же режиссер рассказал, что его не смущает разница в возрасте с возлюбленной в 20 лет и он безмерно счастлив.

Федор Бондарчук счастлив быть с Паулиной Андреевой, невзирая на разницу в возрасте


Недавно Бондарчук дал интервью, в котором откровенно порассуждал о личной жизни. По его словам, сейчас он не чувствует себя на 50 лет, а чувствует на 20, так как не видит разницы между собой тем и нынешним. К тому же Паулина Андреева, звезда «Метода» очень хорошо повлияла на него.

«Я счастлив и все, никогда не думал об этом. А появление Паулины – повлияло в целом на мою жизнь. Я впервые стал жить для себя», - рассказал режиссер, отметив, что ему хорошо всегда рядом с возлюбленной.

Единственное, что тревожит знаменитость, так это болезни близких и друзей.

Автор: Вера Антонова
Вчера, 17:38
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