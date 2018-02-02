Ученые рассказали о способности черных дыр "толстеть"
На Среднем Урале проходит конференция, которая получила название «Физики Космоса». Одним из вопросов стал феномен «толстеющих» черных дыр.
Физики и астрономы удалось выяснить, что существуют огромные пробелы в знаниях о черных дырах. Предполагалось, что соответствующие объекты, появляющиеся на месте разорвавшейся звезды, они должны иметь массу, которая в разы меньше уже сгоревшего светила. Теперь же появилась информация, что некоторые дыры со временем тяжелеют. Например, если вес звезды составлял около 40 масс Солнца, то вместе нее должен образоваться объект массой в 10-20 раз больше.
По словам ученых, они все еще продолжают обнаруживать сверхмассивные черные дыры. Их размеры иногда превышают габариты целых галактик. Такие черные дыры весят миллиарды солнечных масс.
Сейчас наиболее активно исследователи изучают два объекта, близко находящиеся к Земле. Одна из таких черных дыр расположена в самом центре Млечного пути, вторая – в скоплении М. Ожидается, что глобальные открытия в этой сфере ученые сделают в ближайшее десятилетие.
Физики и астрономы удалось выяснить, что существуют огромные пробелы в знаниях о черных дырах. Предполагалось, что соответствующие объекты, появляющиеся на месте разорвавшейся звезды, они должны иметь массу, которая в разы меньше уже сгоревшего светила. Теперь же появилась информация, что некоторые дыры со временем тяжелеют. Например, если вес звезды составлял около 40 масс Солнца, то вместе нее должен образоваться объект массой в 10-20 раз больше.
По словам ученых, они все еще продолжают обнаруживать сверхмассивные черные дыры. Их размеры иногда превышают габариты целых галактик. Такие черные дыры весят миллиарды солнечных масс.
Сейчас наиболее активно исследователи изучают два объекта, близко находящиеся к Земле. Одна из таких черных дыр расположена в самом центре Млечного пути, вторая – в скоплении М. Ожидается, что глобальные открытия в этой сфере ученые сделают в ближайшее десятилетие.
Автор: Валерия Орлова