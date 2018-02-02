Тюнеры из Vath создали 700-сильные купе и кабриолет Mercedes-AMG C63
Кабриолет и купе Mercedes-AMG C63 от Vath, после установки дополнений, получил мощность 700 л. с. Машины оборудованы битурбированным 4,0-литровым V-образным 8-цилиндровым мотором.
Подразделение Mercedes-AMG разрабатывает версии Black Series, имеющих кузова купе и кабриолет. Тюнингованный автомобиль C63 достигает контрольных 100 км/ч за 3,3 с, максимальная скорость модели увеличилась до 340 км/ч. Согласно информации портала Carscoops, специалисты агентства представили топовые модели семейства C-class. Модели получили кастомные системы отвода газов и турбонагнетатели. В машинах пересмотрена система управления блоком цилиндров. Купе и кабриолет получили спортивную выпускную систему с дополнительным охлаждением мотора.
Турбированный агрегат имеет 900 Нм крутящего момента, машины оборудованы гоночной тормозной системой. Модели получили 20-дюймовые диски из алюминия и спидометры, имеющие шкалу до 360 км/ч. Стоимость работ по увеличению потенциала мотора составляет 12,8 тыс. евро. Установка колесных дисков, тормозной системы и спидометра обойдется покупателям в 7 тыс. евро.
Подразделение Mercedes-AMG разрабатывает версии Black Series, имеющих кузова купе и кабриолет. Тюнингованный автомобиль C63 достигает контрольных 100 км/ч за 3,3 с, максимальная скорость модели увеличилась до 340 км/ч. Согласно информации портала Carscoops, специалисты агентства представили топовые модели семейства C-class. Модели получили кастомные системы отвода газов и турбонагнетатели. В машинах пересмотрена система управления блоком цилиндров. Купе и кабриолет получили спортивную выпускную систему с дополнительным охлаждением мотора.
Турбированный агрегат имеет 900 Нм крутящего момента, машины оборудованы гоночной тормозной системой. Модели получили 20-дюймовые диски из алюминия и спидометры, имеющие шкалу до 360 км/ч. Стоимость работ по увеличению потенциала мотора составляет 12,8 тыс. евро. Установка колесных дисков, тормозной системы и спидометра обойдется покупателям в 7 тыс. евро.
Автор: Семен Зайцев