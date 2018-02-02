Дмитрий Тарасов сделал лысым своего одноклубника
Дмитрий Тарасов, футболист «Локомотива», сделал лысым своего одноклубника. Недавно спортсмен создал пост в Instagram и попросил фолловеров решить, бриться ли Виталию Денисову налысо или нет, в итоге ответ большинства оказался положительным.
Спустя пару часов в соцсети на странице Тарасова появился еще один пост, уже с лысым Денисовым. Фолловеры были удивлены, ведь одноклубники на самом деле не шутили, а сделали так, как и обещали.
На двух фото локация одна и та же. Подписчики Тарасова считают, что парни отдыхали вместе и таким образом решили повеселиться.
Спустя пару часов в соцсети на странице Тарасова появился еще один пост, уже с лысым Денисовым. Фолловеры были удивлены, ведь одноклубники на самом деле не шутили, а сделали так, как и обещали.
На двух фото локация одна и та же. Подписчики Тарасова считают, что парни отдыхали вместе и таким образом решили повеселиться.
Автор: Вера Антонова