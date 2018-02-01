Поезд в Подмосковье насмерть сбил подростка в наушниках
В Подмосковье электричка сбила 16-летнего подростка, который, будучи в наушниках, переходил пути в непредназначенном для этого месте. Инцидент был зафиксирован вчера, 31 января, около пяти часов вечером возле станции Ильинская.
Машинист пассажирского поезда, который осуществлял движение из Москвы в Раменское, не успел затормозить, увидев подростка. Пострадавший получил ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции. Тело погибшего увезено в морг. По факту случившегося проводится расследование.
Машинист пассажирского поезда, который осуществлял движение из Москвы в Раменское, не успел затормозить, увидев подростка. Пострадавший получил ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции. Тело погибшего увезено в морг. По факту случившегося проводится расследование.
Автор: Валерия Орлова