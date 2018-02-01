Отечественный завод "АвтоВАЗ" выпустит новые варианты LADA Priora
Завод по производству автомобилей LADA «АвтоВАЗ» выпустит усовершенствованную модель LADA Priora с разными вариантами комплектации. Несмотря на слухи о прекращении выпуска Priora, которыми до сегодня пестрели заголовки газет, завод все же выпустит новые авто.
Norma/Climat так будет называться машина с кондиционером и климат-контролем, Comfort-серия будет иметь не только вышеуказанные удобства, но и функцию мультимедиа с «tochscreen» экраном и колонками, а цена за эти модели составит около 415 тыс. рублей.
И наконец вариант Image с раннее описанными достоинствами, будет дополнен дисками в 15 дюймов и салоном специального выпуска. Эта модель обойдется покупателю приблизительно в 523 тыс. рублей. Но о дате выпуска автомобиля этой серии производители пока ничего не говорят.
Прогресс «АвтоВАЗ» за минувшие годы серьезно вырос на рынке машиностроения, о чем говорят изменения в комплектации и дизайне автомобилей. Завод получает огромную государственную поддержку в частности и в лице главы Российской Федерации.
Norma/Climat так будет называться машина с кондиционером и климат-контролем, Comfort-серия будет иметь не только вышеуказанные удобства, но и функцию мультимедиа с «tochscreen» экраном и колонками, а цена за эти модели составит около 415 тыс. рублей.
И наконец вариант Image с раннее описанными достоинствами, будет дополнен дисками в 15 дюймов и салоном специального выпуска. Эта модель обойдется покупателю приблизительно в 523 тыс. рублей. Но о дате выпуска автомобиля этой серии производители пока ничего не говорят.
Прогресс «АвтоВАЗ» за минувшие годы серьезно вырос на рынке машиностроения, о чем говорят изменения в комплектации и дизайне автомобилей. Завод получает огромную государственную поддержку в частности и в лице главы Российской Федерации.
Автор: Богданова Ярослава