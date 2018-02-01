В РФ стартовали продажи бензинового внедорожника Toyota Fortuner
Крупнейшая автокорпорация Toyota начала продажи на рынке РФ внедорожника Fortuner с бензиновым двигателем. Новая вариация доступна с 1 февраля, сообщили представители японского производителя.
Благодаря расширению моторной линейки рамного внедорожника Toyota Fortuner, поклонники бренда смогут приобрести, помимо высокотехнологичного 2,8-литрового турбодизеля, автомобиль с надёжным и неприхотливым бензиновым двигателем, рабочий объём которого – 2,7 литра. На выбор клиента предоставляются как МКПП, так и АКПП.
Автолюбители по всему миру хорошо знакомы с 4-цилиндровым 2,7-литровым бензиновым мотором серии 2TR-FE, развивающим мощность в 163 «лошадей» при 5,2 тыс. об/мин, максимальный крутящий момент – 245 Нм при 4 тыс. об/мин. Инженеры оснастили эластичный и экономичный двигатель системой переключения фаз газораспределения VVT-i, smart-управлением дроссельной заслонкой ETCS-i и индивидуальными катушками зажигания DIS. Агрегат неоднократно доказал свою малотребовательность в сложных условиях передвижения. Мотор может функционировать на бензине АИ-92.
Новая базовая комплектация Standard оценена в 35,5 тысячи долларов. За указанную стоимость покупатель получит внедорожник с 3-мя рядами сидений, 2-мя кондиционерами для обеих частей салона, аудиосистемой с USB-разъёмом, датчиками света, системой динамической стабилизации, фронтальными подушками безопасности, тканевой отделкой интерьера, стальными колёсными дисками. Такое авто предлагается с «механикой».
Toyota Fortuner с бензодвигателем и «автоматом» на 6 ступеней в комплектации Comfort получила ценник в 41,7 тысячи долларов. Внедорожник дополнительно оборудовали задними датчиками парковки, камерой заднего вида, охлаждаемым отделением в перчаточном ящике, подогревом рулевого колеса и передних сидений, мультимедийной системой с цветным LCD-экраном, боковыми шторками безопасности, легкосплавными колёсными дисками и иными опциями.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о презентации в Таиланде обновлённой Toyota Fortuner TRD Sportivo.
Благодаря расширению моторной линейки рамного внедорожника Toyota Fortuner, поклонники бренда смогут приобрести, помимо высокотехнологичного 2,8-литрового турбодизеля, автомобиль с надёжным и неприхотливым бензиновым двигателем, рабочий объём которого – 2,7 литра. На выбор клиента предоставляются как МКПП, так и АКПП.
Автолюбители по всему миру хорошо знакомы с 4-цилиндровым 2,7-литровым бензиновым мотором серии 2TR-FE, развивающим мощность в 163 «лошадей» при 5,2 тыс. об/мин, максимальный крутящий момент – 245 Нм при 4 тыс. об/мин. Инженеры оснастили эластичный и экономичный двигатель системой переключения фаз газораспределения VVT-i, smart-управлением дроссельной заслонкой ETCS-i и индивидуальными катушками зажигания DIS. Агрегат неоднократно доказал свою малотребовательность в сложных условиях передвижения. Мотор может функционировать на бензине АИ-92.
Новая базовая комплектация Standard оценена в 35,5 тысячи долларов. За указанную стоимость покупатель получит внедорожник с 3-мя рядами сидений, 2-мя кондиционерами для обеих частей салона, аудиосистемой с USB-разъёмом, датчиками света, системой динамической стабилизации, фронтальными подушками безопасности, тканевой отделкой интерьера, стальными колёсными дисками. Такое авто предлагается с «механикой».
Toyota Fortuner с бензодвигателем и «автоматом» на 6 ступеней в комплектации Comfort получила ценник в 41,7 тысячи долларов. Внедорожник дополнительно оборудовали задними датчиками парковки, камерой заднего вида, охлаждаемым отделением в перчаточном ящике, подогревом рулевого колеса и передних сидений, мультимедийной системой с цветным LCD-экраном, боковыми шторками безопасности, легкосплавными колёсными дисками и иными опциями.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о презентации в Таиланде обновлённой Toyota Fortuner TRD Sportivo.
Автор: Воробьева Алина