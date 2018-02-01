Защищенный смартфон Doogee S50 обзавелся двумя сдвоенными камерами и процессором MediaTek Helio P23
Накануне был представлен новый смартфон Doogee S50 со сдвоенной камерой. Он обладает повышенной прочностью по стандарту IP68, таким образом 24-часовое погружение под воду ему ничем не грозит.
Особенность устройства в сдвоенной камере. На тыльной части Doogee S50 находится блок с сенсорами на 16 и 13 млн пикселей. Предусмотрена также автофокусировка, светодиодная вспышка.
В «сердце» Doogee S50 находится процессор MediaTek Helio P23, который обладает восемью ядрами с частотой до 2,5 Ггц. Разрешение Ips-экрана устройства равно 1400 на 720 точкам. Устройство весит около 250 граммов и продается по цене около 320 долларов США.
Особенность устройства в сдвоенной камере. На тыльной части Doogee S50 находится блок с сенсорами на 16 и 13 млн пикселей. Предусмотрена также автофокусировка, светодиодная вспышка.
В «сердце» Doogee S50 находится процессор MediaTek Helio P23, который обладает восемью ядрами с частотой до 2,5 Ггц. Разрешение Ips-экрана устройства равно 1400 на 720 точкам. Устройство весит около 250 граммов и продается по цене около 320 долларов США.
Автор: Вера Антонова