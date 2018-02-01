В Санкт-Петербурге на станции метро «Технологический институт» умер пассажир
Сегодня в метро на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге скончался местный житель. Инцидент был зафиксирован днем. Об этом сообщили местные СМИ.
По имеющимся данным, мужчина, находясь в поезде, резко почувствовал себя плохо. Пассажирский состав, где было зафиксировано происшествие, следовал по синей ветки. Заметив, что у пассажира ухудшилось состояние здоровья, окружающие вывели его из поезда на платформу, где он и скончался. Сотрудники скорой помощи успели только констатировать смерть.
По факту случившегося проводится проверка. На вид погибшему около 40 лет. Причины смерти петербуржца пока не установлены.
По имеющимся данным, мужчина, находясь в поезде, резко почувствовал себя плохо. Пассажирский состав, где было зафиксировано происшествие, следовал по синей ветки. Заметив, что у пассажира ухудшилось состояние здоровья, окружающие вывели его из поезда на платформу, где он и скончался. Сотрудники скорой помощи успели только констатировать смерть.
По факту случившегося проводится проверка. На вид погибшему около 40 лет. Причины смерти петербуржца пока не установлены.
Автор: Валерия Орлова