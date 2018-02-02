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В РФ испытают системы возвращения космонавтов с Луны
В Феодосии будут тестировать систему парашютного спуска нового пилотируемого корабля «Федерация». Корабль при приземлении будет использовать также реактивные двигатели.

В РФ испытают системы возвращения космонавтов с Луны


Тестирование будут проводить разработчики системы из «НИИ парашютостроения» совместно с сотрудниками испытательного центра в Феодосии. Пока будет использоваться не настоящий корабль, а 3 тонный макет, который будут скидывать с вертолетов. Следующим этапом будет тестирование уже 9 тонного макета, он начнется в конце следующего года.

Инженеры решили использовать уже проверенную схему, когда основное торможение будет выполнять парашютная система, а мягкую посадку обеспечат реактивные двигатели. Такая система уже много лет работает на кораблях «Союз». Нововведением станут выдвижные «ноги», которые не дадут перевернуться аппарату после приземления. Реактивные двигатели также пройдут испытание их разработчиком.

Посадочная система должна быть надежной, плохо испытанная система стала причиной гибели космонавтов Владимира Комарова, Виктора Пацаева, Владислава Волкова и Георгия Добровольского.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 07:01
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