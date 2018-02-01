В Татарстане в результате ДТП с грузовиком на М7 погибли три человека
В Татарстане на трассе М7 произошло ДТП с летальным исходом. В результате него погибли три человека, инцидент произошел на 921 километре дороги.
По имеющимся данным, автомобиль марки Ford выскочил на полосу, где осуществлялось встречное движение. Там и произошло столкновение с грузовиком. В результате соответствующей аварии три человека получили смертельные травмы. Еще один человек после осмотра медиков был направлен в больницу.
На место ДТП прибыли полицейские. Им предстоит выяснить все обстоятельства и подробности произошедшего.
По имеющимся данным, автомобиль марки Ford выскочил на полосу, где осуществлялось встречное движение. Там и произошло столкновение с грузовиком. В результате соответствующей аварии три человека получили смертельные травмы. Еще один человек после осмотра медиков был направлен в больницу.
На место ДТП прибыли полицейские. Им предстоит выяснить все обстоятельства и подробности произошедшего.
Автор: Валерия Орлова