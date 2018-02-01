Mitsubishi Outlander подешевел в двух новых комплектациях в России
Mitsubishi Outlander несколько подешевел в России за счет отказа от полного привода. Автомобиль получил пару новых комплектаций и собирается на заводе в Калуге.
Эксперты Mitsubishi уже анонсировали выход более доступных модификаций кроссовера. Ключевой особенностью новинок стал передний привод. Речь идет о Invite и Intense+ с начальным мотором на 2 литра, мощностью 146 лошадей, которые ранее выпускались только с полным приводом.
За счет упрощения комплектации паркетника стали дешевле. Теперь Outlander Invite с 2WD и коробкой-вариатор теперь продается по цене от 1 579 000 рублей, а Intense+ 2WD можно купить за 1 699 000.
Представители марки в России сообщили, что серийная сборка новых модификаций уже стартовала в Калуге.
Эксперты Mitsubishi уже анонсировали выход более доступных модификаций кроссовера. Ключевой особенностью новинок стал передний привод. Речь идет о Invite и Intense+ с начальным мотором на 2 литра, мощностью 146 лошадей, которые ранее выпускались только с полным приводом.
За счет упрощения комплектации паркетника стали дешевле. Теперь Outlander Invite с 2WD и коробкой-вариатор теперь продается по цене от 1 579 000 рублей, а Intense+ 2WD можно купить за 1 699 000.
Представители марки в России сообщили, что серийная сборка новых модификаций уже стартовала в Калуге.
Автор: Вера Антонова