Эксперты призвали увеличить наказание за нарушение предписаний Роскомнадзора
Роскомнадзор после обращения представителей Федерального агентства новостей оперативно удалил рекламу наркотических средств, которая время от времени всплывала на YouTube. Оценивая масштабы этой проблемы, эксперты призывают ужесточить наказание для тех, кто позволит себе проигнорировать предписания надзорного ведомства. Об этом сообщает издание «Политэксперт».
Авторы уже удаленного рекламного ролика призывали юзеров использовать VPN для или браузер TOR. Речь шла не только о пропаганде запрещенных средств, но и рассказывалось о методе обхода законов РФ.
Эксперт считает, что употребление опасных веществ после такой рекламы только возрастет. Он считает, что штрафные санкции за нарушение законодательства должны только вырасти.
Роскомнадзор принял решение о блокировке свыше 300 тысяч интернет-страниц, которые представляют опасность, в том числе для несовершеннолетних россиян. Под запретом находятся сайты с детской порнографией, азартными играми и другие ресурсы.
Сейчас в Госдуме идет обсуждение проекта, который позволит блокировать ряд опасных интернет-страниц без проведения судебных разбирательств. Так, будет ускорена борьба с противоправным контентом и повышена защита наиболее уязвимых юзеров.
Авторы уже удаленного рекламного ролика призывали юзеров использовать VPN для или браузер TOR. Речь шла не только о пропаганде запрещенных средств, но и рассказывалось о методе обхода законов РФ.
Эксперт считает, что употребление опасных веществ после такой рекламы только возрастет. Он считает, что штрафные санкции за нарушение законодательства должны только вырасти.
Роскомнадзор принял решение о блокировке свыше 300 тысяч интернет-страниц, которые представляют опасность, в том числе для несовершеннолетних россиян. Под запретом находятся сайты с детской порнографией, азартными играми и другие ресурсы.
Сейчас в Госдуме идет обсуждение проекта, который позволит блокировать ряд опасных интернет-страниц без проведения судебных разбирательств. Так, будет ускорена борьба с противоправным контентом и повышена защита наиболее уязвимых юзеров.
Автор: Валерия Орлова