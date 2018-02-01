В Петербурге пара влюбленных убила бездомного из жалости
В Петербурге пару, убившую бездомного на улице, в общем осудили на 14 лет колонии. Преступление было совершено 22 июня 2016 года, сообщили в пресс-службе судов.
Известно, что жертвой убийц стал 42-летний бездомный, мигрант из Киргизии. Мужчина и женщина гуляли в парке на Коломяжском проспекте. Там они увидели мужчину и предложили ему выпить. В ходе застолья осужденный стал избивать потерпевшего, к нему присоединилась подруга. Бездомному также были нанесены более 10 ударов ножом, что и послужило причиной смерти мужчины.
Подозреваемых в убийстве почти сразу удалось отыскать, к тому же женщина собиралась уехать в Калугу, ее задержали в поезде. Осужденные рассказали, что хотели помочь бездомному, нанеся ему телесные повреждения. Якобы так бы его увезли в больницу и там выходили и уделили необходимое ему внимание.
Женщине назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима, мужчине – 8 лет колонии строгого режима.
Известно, что жертвой убийц стал 42-летний бездомный, мигрант из Киргизии. Мужчина и женщина гуляли в парке на Коломяжском проспекте. Там они увидели мужчину и предложили ему выпить. В ходе застолья осужденный стал избивать потерпевшего, к нему присоединилась подруга. Бездомному также были нанесены более 10 ударов ножом, что и послужило причиной смерти мужчины.
Подозреваемых в убийстве почти сразу удалось отыскать, к тому же женщина собиралась уехать в Калугу, ее задержали в поезде. Осужденные рассказали, что хотели помочь бездомному, нанеся ему телесные повреждения. Якобы так бы его увезли в больницу и там выходили и уделили необходимое ему внимание.
Женщине назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима, мужчине – 8 лет колонии строгого режима.
Автор: Вера Антонова